Omicidio Luca Sacchi: trovata cocaina nell’auto di Pirino

Ci sonotrovati dai Carabinieri dell'unità investigativa di Roma nell'auto di, il condannato arrestato per contestazione nell'omicidio a Roma del personal trainer, il giovane ucciso nella notte tra le 23 e le 24 ottobre mentre era con la sua ragazza fuori da un pub nella zona di Appio a Roma. Il farmaco, diviso in bustine, era nascosto nel passaruota anteriore destro della macchina. La scoperta è avvenuta durante indagini irripetibili ordinate dal Pubblico Ministero.Nelle ore precedenti alla scoperta della cocaina nell'auto di Pirino, le forze dell'ordine hanno sequestrato il cellulare di Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, per analizzare i contatti che aveva avuto nelle ultime settimane, anche via chat. Gli investigatori mirano a rintracciare la persona che ha dato a lei e Giovanni Princi i 70 mila euro che sarebbero stati usati per acquistare 15 chili di droga nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso. Secondo i pubblici ministeri romani è possibile che dietrovi sia un prestatore, un amico d'infanzia del giovane ucciso. Finora sono state ordinate cinque misure precauzionali, tra cui l'obbligo di firmare per la sua ragazza Anastasiya durante le indagini sulla morte di Luca Sacchi.erano stati i primi due a fermarsi a meno di 48 ore dall'omicidio.