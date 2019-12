Addolorati come per la morte di Nadia! Uccise fidanzata, si suicida dopo condanna a 30 anni

“Questa è una tragedia nella tragedia. Non pensavamo che ci potesse fare così male. Non è come il giorno che abbiamo perso nostra figlia ma quasi“. Queste sono le parole dialla notizia della morte di, il 38enne che si è impiccato domenica nel giardino dei suoi genitori, a Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, dopo l'appello La Corte ha confermato il venerdì la suaper aver ucciso la sua ragazza di 21 anni,nel 2017. "In questo momento ci sentiamo vicini agli altri genitori, ora anche loro stanno provando ciò che abbiamo vissuto", Orlando ha aggiunto in un'intervista al Corriere della Sera.

Mazzega era agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico, una misura precauzionale adottata dal giudice proprio per evitare la possibilità di un gesto malsano da parte dell'uomo in prigione. Quando sabato sera i 118 operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo, era già tardi per lui.