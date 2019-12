Era incinta della sua gemella parassita! La piccola Itzmara sottoposta a taglio cesareo 24 ore dopo la nascita

Una madre ha dato alla luce una ragazza "incinta". Il neonato è stato operato dopo il suo primo giorno di vita perché i medici hanno ritenuto necessario operare per unche era in lei per prevenire qualsiasi tipo di complicazione. È ilche riporta le notizie provenienti dalla: gli specialisti hanno notato che, di Barranquilla, aveva due corde ombelicali durante un'ecografia due mesi prima che dovesse partorire. Ma sfortunatamente non era perché si aspettava due gemelli, ha riferitoa marzo. Il suo bambino non ancora nato aveva assorbito l'altro feto nell'utero che le si era poi attaccato attraverso un cordone ombelicale.

Si tratta di un'anomalia dello sviluppo estremamente rara nota come "feto nel feto", più comunemente indicata come gemello parassitario. La condizione si verifica quando un gemello identico smette di crescere durante la gestazione, ma è fisicamente attaccato al gemello in via di sviluppo. I medici hanno deciso di indurre il parto perché erano preoccupati che il gemello parassitario potesse crescere e mettere in pericolo gli organi del bambino in via di sviluppo. Sottoposta a un taglio cesareo d'emergenza, Mónica diede alla luce la piccola Itzmara. 24 ore dopo, il bambino è stato a sua volta sottoposto a un taglio cesareo per rimuovere la massa, che non aveva cuore o cervello. L'operazione è stata un successo e i medici hanno affermato che Itzmara non dovrebbe avere ulteriori complicazioni, come riportato dai media locali.