Travolto in bicicletta da una vettura in corsa! Paolo muore a soli 12 anni

Stava pedalando sulla strada nazionale Appia a Santa Maria a Vico, vicino a, quando fu investito e ucciso da un'auto da corsa. L'arteria è molto pericolosa e le macchine sfrecciano ad alta velocità, ma questo non poteva essere conosciuto da, il dodicenne che, uscito di casa, aveva lasciato la sua casa ad Arienzo, una cittadina che confina con Santa Maria a Vico, per fare una passeggiata all'aria aperta. Lo faceva quasi ogni giorno e conosceva perfettamente il percorso, ma questa volta qualcosa è andato storto. Arrivato sulla strada nazionale, il 12enne stava attraversando la carreggiata quando fu investito per intero da un'auto e cadde rovinosamente sull'asfalto, battendo forte la testa per terra.Sul posto sono arrivate immediatamente 118 operazioni di salvataggio, allertate dai passanti, ma purtroppo per il bambino non c'era nulla da fare. Nonostante l'arrivo dell'ambulanza e i tentativi di salvarlo, è morto poco dopo a seguito di una violenta ferita alla testa. L'autista dell'auto, una Fiat Bravo, si fermò immediatamente dopo l'incidente e fu tra i primi a chiamare il personale sanitario. L'uomo di 30 anni è stato identificato dai carabinieri della stazione locale e sottoposto a test dell'alcool. Attualmente è sotto inchiesta per. L'auto e la bicicletta sono state sequestrate dai militari per ulteriori indagini, mentre il corpo di 12 anni è stato trasferito all'Istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico, che verrà effettuato nei prossimi giorni, prima di consegnare il piccolo bambino ai familiari per il funerale.