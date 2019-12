Giallo in Giamaica, chi è Patrizia Besio uccisa a colpi di pistola

Una donna italiana, originaria della, è stata uccisa nella sua casa di Negril, una località turistica della. La vittima è, 46 anni, di Poggiridenti (Sondrio), che si è trasferita in Giamaica per anni, dove ha vissuto con suo marito Osbourne Richards, 49 anni, che è stato anche ucciso in quella che sembra essere una rapina con conseguente doppio omicidio. La coppia è stata trovata morta intorno a mezzogiorno di venerdì. La notizia ha raggiunto ieri la Valtellina e, in particolare, la comunità di Poggiridenti, dove Patrizia Besio era conosciuta e dove vive la sua famiglia.Le forze dell'ordine locali stanno ora indagando sull'incidente, trovando la donna italiana e suo marito giamaicano uccisi da ferite da arma da fuoco con ie la loro casa sottosopra, con alcuni oggetti mancanti come il frigorifero e la TV. I due coniugi ritrovati, verso la mezzanotte di venerdì, in un mare di sangue e con i polsi legati, confermano anche la tesi di un "crimine feroce per ragioni, forse - è l'ipotesi riportata da- legata all'attività imprenditoriale del 'uomo".Quindi, secondo questa traccia, ci troveremmo di fronte a un "tentativo di indirizzamento errato". In breve, una rapina simula un vero agguato .. Per ora tutti i binari sono stati battuti. La casa è stata capovolta e la polizia locale ha raccolto diverse testimonianze che hanno riferito di aver sentito alcuni spari provenienti dalla casa in cui, nella notte, i criminali fecero irruzione. Ma le indagini sono all'inizio e tutte le ipotesi, al momento, rimangono aperte, inclusa quella iniziale dellaL'ambasciata italiana informò lache, a sua volta, informò le autorità di polizia della Valtellina dell'accaduto e, nelle ore immediatamente successive al doppio crimine, furono informati i familiari della donna. Nelle prossime ore alcuniraggiungeranno la Giamaica per capire anche quando il corpo di Patrizia Besio potrà essere rimpatriato, una volta effettuata l'autopsia ordinata dall'autorità giudiziaria dello Stato dei Caraibi. La Giamaica è uno dei paesi caraibici più esposti al crimine: è il quinto paese al mondo in termini di numero di omicidi. Una classifica peggiorata negli ultimi anni.