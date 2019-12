Diletta Leotta è in tv solo per le sue forme! La critica arriva dalla celebre collega

Diletta Leotta è una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo. Con le sue forme pericolose e la sua bellezza sconvolgente,fa impazzire gli uomini anche perché si occupa di calcio. Donne e sport, l'abbinamento perfetto. È bellissimo, sì. Ma è anche brava, competente, alla mano. Per tutti, tranne "lei".non sembra apprezzare particolarmente le qualità di Diletta Leotta. Le ultime parole di Paola Ferrari contro Diletta Leotta non sono passate inosservate: “Si parla spesso di voler dare un ruolo rispettoso alle donne che appaiono in televisione e questo è giusto. Ma alla fine, nei fatti si va verso altre direzioni: mandare Diletta Leotta a Sanremo ha un senso pratico secondo voi?” ha chiesto Paola Ferrari. Che si è risposta da sola e dagli studi di Rai3 non le ha certo mandate a dire a Diletta Leotta.

“Vogliamo dare una scossa? Io vorrei vedere donne vere come Bebe Vio. Lei è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana” ha detto Paola Ferrari. Insomma, anche questa volta non è andata così bene con la povera Diletta Leotta. Ma cosa avrà Paola Ferrari contro la faccia di? A conclusione del suo discorso, la Ferrari ha dichiarato: “Attenzione, lo so: perché quando si dicono queste cose si diventa antipatiche, gelose perché si è vecchie…”.Non è la prima volta che Paola Ferrari affonda il coltello contro Diletta Leotta. Lo aveva già fatto a marzo quando era stato intervistato dal settimanale Oggi: “Senza i ritocchini probabilmente ci avrebbe messo più tempo ad arrivare dov’è arrivata. È brava, competente, bella. Non dico nulla su ciò, però, chissà…” aveva detto in quell’occasione con una vena polemica. Si capisce che alla Ferrari Diletta Leotta proprio non va giù…