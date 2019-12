Siena, Fabrizio litiga con la fidanzata, scende dall’auto e muore investito

Dopo uno scontro con la sua, esce dall'auto nel buio della notte sull'autostrada Perugia-Bettolle e viene colpito. Così morì, 45enne residente a Terontola di Cortona (Arezzo). La tragedia è avvenuta nelle prime ore di sabato tra Bettolle, parte del comune di Sinalunga () e Foiano della Chiana (Arezzo). Secondo una prima ricostruzione dell'incidente da parte dei carabinieri, dopo una banale discussione con la sua ragazza intorno alle tre del mattino, l'uomo è uscito dall'auto.

Poco dopo la tragedia: un automobilista di passaggio non è stato in grado di evitare l'impatto, mentre la fidanzata di Tramontana aveva cercato di tornare indietro nella speranza di recuperare la sua compagna. L'investitore si fermò e chiese aiuto, ma tutto era inutile. Per Fabrizio Tramontana non c'era più niente da fare. Il corpo fu portato all'obitorio dell'ospedale di Nottola (Montepulciano).