Papa Francesco chiede di rimettere il presepe nelle piazze e nelle scuole

Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell'avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell'evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali

"fin dall'origine francescana il presepe è un invito a 'sentirè, a 'toccarè la povertà che il figlio di Dio ha scelto per sè nella sua incarnazione

seguirlo sulla via dell'umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce

incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi

nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze

Fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede

Ci educa a contemplare Gesù, a sentire l'amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità

Quanti pensieri si affollano nella mente in questo luogo santo! E tuttavia, davanti alla roccia di questi monti tanto cari a San Francesco, ciò che siamo chiamati a compiere è, anzitutto, riscoprire la semplicità

per contemplare la bellezza del volto di Gesù bambino, il figlio di Dio nato nella povertà di una stalla

per esprimere il 'grazie' stupito dinanzi a questo immenso dono d'amore che ci viene fatto

Papa Francesco ribadisce l'importanza delle tradizioni cristiane. La lettera apostolica "Admirabile signum" pubblicata da Greccio, il luogo in cui San Francesco rappresentò per la prima volta la Natività nel 1223, fu firmata dopo un momento di preghiera. Alla luce della controversia sulle esibizioni e sui presepi proibiti in alcune scuole, il Pontefice ha voluto sottolineare: "".In modo particolare ha voluto puntare sul fatto che "". Si tratta di unche da una parte invita a ""; dall'altro invita a "". Perciò ha invitato ad".Il Santo Padre ha elencanto il valore del presepe: "". Ma svolge anche un ruolo ben preciso dall'infanzia fino a ogni età della vita: "".Gli stessi concetti sono stati ripresi nel corso del momento di: "". Davanti al presepe è possibile trovare momenti di silenzio "", e di preghiera "".