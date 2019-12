Mafia, riassegnata la scorta a Valeria Grasso

"L'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale ha determinato nei confronti della S.V. la rimodulazione del dispositivo di tutela da assicurarsi su tutto il territorio nazionale".

"E’ pericolosa l’aria che tira perché io vedo che c'è un attacco proprio a chi si è messo in prima linea contro la mafia, contro la criminalità organizzata non è normale. Io sono molto preoccupata, molto spaventata".

"Ho dovuto collaborare con lo Stato, sono stata microfonata per un mese agli incontri con il boss e lo sanno tutti, lo sa anche la mafia".

"Ha mandato in galera 26 persone, non è un motivo sufficiente per essere protetti in Italia? Qual'è il messaggio che mandiamo agli altri testimoni o a chi vorrebbe denunciare?".

Nell'epoca in cui il Ministro dell'Interno è una donna, e alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne, vengo lasciata sola, anche nel mio impegno contro la criminalità e la mafia che mi vede tutt'oggi in prima linea nella sensibilizzazione pubblica a sostegno della legalità e della giustizia perchè, l'ho dichiarato più volte, mi sento una donna dello stato piuttosto che vittima della mafia".

La scorta di, testimone della giustizia che denunciò il clan della Madonia, fu riassegnata. Come affermato dall'agenzia AGI, il comandante del core stock Luca Nuzzo ha dato a Grasso una comunicazione in cui si legge:sono gli istigatori del massacro di. Per il suo atto coraggioso, la donna ha vissuto sotto protezione insieme alle sue figlie per 10 anni. La compagna di Valeria, proprietaria di un ristorante romano, aveva trovato un giorno una busta con i resti di un piccione appeso fuori dalla sua stanza. Il gesto macabro è un simbolo puramente mafioso che prefigura la morte imminente.Valeria Grasso, intervistata dalla iena, ha dichiarato:Nonostante il macabro avvertimento della mafia, si decise di revocare la scorta della testimone della giustizia. Grasso ha parlato del rischio che corre senza la giusta protezione da parte delle istituzioni:Antonino Monteleone si è quindi recato dalla ministra degli interni Luciana Lamorgese per avere spiegazioni adeguate sulla situazione di Valeria, lamentandosi :La iena doveva accontentarsi di pochissime risposte, mentre Lamorgese si nascondeva, ironicamente, dietro la sua scorta. Fortunatamente, il 1 ° dicembre 2019, Valeria Grasso può beneficiare della protezione su tutto il territorio nazionale. Lo stesso programma di Mediaset Le Iene, decise per l'occasione di proporre un episodio speciale su Valeria e la sua lotta contro il crimine organizzato, trasmesso su Italia 1 alle 21:15.La donna aveva ricevuto la revoca della scorta a Roma lo scorso, questo il suoin tale occasione: