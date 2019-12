Tunisia, bus turistico precipita in un dirupo! 22 morti, avevano tutti tra i 20 e i 30 anni

Tragedia in Tunisia, dove almenoin un incidente d'auto che ha coinvolto un autobus turistico nella zona di Ain Senoussi, nel nord-ovest del paese. Lo riporta una dichiarazione del ministero dell'Interno, citata dai media locali. 43 persone erano a bordo, 21 feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Amdoun e Beja. Dalle prime immagini, sembra checontro una scarpata dopo aver superato il parapetto.

Le vittime dell'incidente sono ragazzi tunisini di età compresa tra 20 e 30 anni e, secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è stato causato da una svolta improvvisa nel conducente, "una manovra sbagliata" compiuta non è ancora noto per quale motivo: l'autobus ha rotto il parapetto e si è schiantato contro la scogliera. "È molto probabile che il conducente dell'autobus abbia perso il controllo del veicolo in una curva nota per essere pericolosa e che il veicolo si sia capovolto quattro volte prima di trovarsi su un lato nella parte inferiore della pendenza", ha spiegato il direttore regionale del protezione civile di Jendouba, Mounir Ryabi alla radio locale Mosaque Fm. "Ci sono volute più di due ore per estrarre i corpi dal disastro dell'autobus, che ha fatto un volo vuoto di 70 metri", ha aggiunto Ryabi.

Il primo ministro Youssef Chahed ha interrotto la sua visita a Tozeur per tornare a Tunisi e seguire gli sviluppi del governo sull'incidente, mentre il ministro del turismo René Trabelsi ha affermato che l'autobus apparteneva a un'agenzia di viaggi privata con regolare licenza. Apparentemente i viaggiatori erano partiti da Tunisi e si erano diretti ad Ain Draham, una destinazione molto popolare nei mesi autunnali, che sorge a un'altitudine di 800 metri sulle pendici del Djebel Bir, uno dei monti Kroumirie, al confine con l'Algeria.