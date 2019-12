Marco Carta, prima foto social col fidanzato Sirio Campedelli

In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte».

Marco Carta, 35 anni, è stato associato aper circa quattro anni. Finora, tuttavia, non aveva mai pubblicato le foto del suo compagno, che chiama affettuosamente Ufi, sui suoi profili sui social media. Perché era determinato a proteggere la privacy del ragazzo: "Viviamo da tre anni, ma Sirio vuole una vita normale, non vuole che il suo viso si rovesci dappertutto", la cantante di Caterina Balivo, ospite di il programma Vieni da me stesso. Aggiungendo: «». Il momento giusto per mostrare Sirio è arrivato sabato scorso, quando Marco ha pubblicato una foto di loro mentre camminavano nel centro di Roma, tra le decorazioni natalizie, scrivendo: «Il cantante cagliaritano, alle spalle delle vittorie di Sanremo, Amici, Tale e cui, era uscita in diretta a ottobre 2018 dal vivo di Sunday Live: «Per me è una scelta di libertà: voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche il mio pugno, la mia scrittura, la mia musica ", aveva spiegato. E in quell'occasione aveva parlato per la prima volta del suo fidanzato: «», aveva confessato a Barbara D’Urso.Il legame tra i due si è rafforzato negli ultimi tempi. Perché Sirio, nonostante abbia vissuto mesi dolorosi a causa della, non ha mai lasciato Marco durante il processo per aver rubato alcune camicie Rinascente: «Ho avuto problemi a uscire di casa, mi sentivo osservato, non mi sentivo a mio agio. L'Italia è un paese che punta facilmente. Ho trovato rifugio a Ufi, il mio ragazzo ", ha detto il cantante in TV dopo l'assoluzione dello scorso novembre. Ora che, Marco può sorridere di nuovo. Insieme al ragazzo che, tra i tanti, vorrebbe ancora scegli "mille volte".