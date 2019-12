Giamaica, 46enne italiana uccisa in una rapina

Valtellinese di 46 anni, trovata morta nella sua casa a Negril. Una donna italiana originaria della, è stata uccisa nella sua casa di Negril, in Giamaica. La vittima è, 46 ??anni di Poggiridenti (Sondrio), che per anni si era trasferita sull'isola dove viveva con suo marito, 49 anni. Persino l'uomo è stato ucciso in quella che sembra essere stata una rapina che ha provocato un doppio omicidio. La coppia è stata trovata morta venerdì scorso in casa, ma la notizia è stata appresa solo oggi. La polizia locale sta ora indagando sull'incidente, trovando lae suo marito giamaicano uccisi da ferite da arma da fuoco con i polsi legati insieme e la loro casa sottosopra, con alcuni oggetti mancanti .