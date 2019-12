Uccise la fidanzata Nadia Orlando! Francesco Mazzega si suicida dopo la condanna

Francesco Mazzega,, si suicidato. L'uomo è stato trovato senza vita nel giardino di casa sua verso le 22:00 di ieri sera, il 30 novembre. Il 37enne di Muzzana del Turgnano, in, dove era agli arresti domiciliari, si tolto la vita nel giardino di casa sua, è morto dopo 40 minuti di tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. La sentenza di 30 anni è stata confermata in appello venerdì. La drammatica notizia assume una connotazione paradossale, poiché la misura precauzionale degli arresti domiciliari anziché della prigione era stata adottata dal giudice proprio per evitare la possibilità di un folle gesto nella prigione di Mazzega. Nei prossimi giorni i giudici avrebbero dovuto esprimere la propria richiesta di inasprimento delle misure precauzionali che avrebbero potuto ripristinare il 37enne.

Nadia Orlando è stata soffocata la sera del 31 luglio 2017 dal suo fidanzato e collega di lavoro, Francesco Mazzega. Il crimine si è verificato sul letto del fiume Tagliamento a pochi passi dalla casa del 21enne, quindi l'assassino ha vagato in macchina tutta la notte con il cadavere accanto a lui prima di apparire nel quartier generale della Polstrada di Palmanova e confessando l'omicidio.

Mazzega, a cui il Riesame ha riconosciuto un "alto pericolo sociale e completamente senza freni inibitori", è stato descritto come un uomo che vive relazioni sentimentali "possedute da un senso patologico di gelosia". "Non merito il perdono. Ho anche paura di chiederlo, data la gravità di ciò che è stato fatto", aveva detto in aula in una dichiarazione spontanea fatta prima che la Corte si ritirasse nella camera del consiglio per la sentenza.