India, proteste per stupro e omicidio

Ancora un altroa ha causato un sollevamento nel paese. Centinaia di persone si sono radunate davanti a una stazione di polizia a, nel sud dell'India, dove 4 uomini sono stati arrestati con l'accusa di stupro, omicidio e incendio di una donna di 27 anni. La polizia ha dovuto chiedere rinforzi per tenere sotto controllo la folla, mentre la protesta è scoppiata anche in altre città. "Ogni 20 minuti c'è uno stupro in India. Sono stanco di vedere casi simili, uno dopo l'altro", riferisce una donna che si lamenta.