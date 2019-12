Juventus-Sassuolo in diretta live streaming

Il programma della quattordicesima giornata ricomincia con i leader della lega: alle 12.30, infatti, laallo Stadio. Di ritorno da quattro vittorie consecutive nelle ultime cinque partite di campionato e 1-0 sull'Atletico Madrid in, i bianconeri stanno cercando il momentaneo +4 sull'Inter, impegnato a 15 contro la Spal. Sarri trova Ronaldo, assente dal viaggio di Bergamo. Il Sassuolo, da parte sua, proviene da una sconfitta interna contro la Lazio.

I bianconeri guidano la classifica del campionato di Serie A e anche in Champions League hanno superato il turno con un giorno di anticipo. Nell'ultima partita, la squadra di De Zerbi ha perso di fronte al pubblico amico contro la Lazio e ora intende riscattarsi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Sassuolo: Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Traorè, Boga; Caputo

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. Il match verrà trasmesso su DAZN e DAZN1 e su Sky Sport (canale 209). L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.