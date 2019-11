Cambia senso di marcia! Ciclista investito e ucciso da auto dei carabinieri

Stamattina si è verificato un incidente mortale sulla. Mancavano pochi minuti alle 8.30 quando un'auto dei carabinieri colpì un vecchio su una bici che attraversava l'autostrada. L'incidente è avvenuto sulla strada della località di Sant'Anna di Chioggia (), all'altezza del distributore di benzina Q8. La bici appariva improvvisamente davanti all'auto dei carabinieri che non potevano evitarlo. In effetti, l'uomo avrebbe cambiato improvvisamente direzione senza controllare se i veicoli arrivassero o meno dalla corsia opposta. Così i carabinieri avrebbero trovato le due ruote davanti e non avrebbero potuto fare nulla per evitare il. A seguito della collisione con la macchina, il ciclista sarebbe stato buttato giù dalla sella della sua bici, cadendo violentemente sull'asfalto e morendo sul posto.

Sul posto immediatamente i soccorritori del 118: i sanitari del Suem, tuttavia, non poterono fare nulla per l'uomo e confermarono solo la morte. Dopo poco, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale sono intervenuti e si sono immediatamente messi all'opera per svolgere tutte le osservazioni pertinenti. Gli agenti stanno ora raccogliendo le diverse testimonianze di coloro che erano in quel momento sul sito dell'impatto per ricostruire meglio ciò che è accaduto. Alcuni automobilisti hanno affermato di aver visto il ciclista tagliare la macchina dai carabinieri con una brusca inversione a U. Quindi i militari non avrebbero potuto evitare l'impatto che ha causato la morte dell'uomo.

Il tratto di Romea interessato dall'incidente è stato subito chiuso e ha provocato traffico e rallentamenti su tutta l statale. "In Veneto è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 309 Romea, in corrispondenza del km 82.3, a Chioggia, a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto e un ciclista - si legge in un comunicato diramato dall'Anas - Il traffico è deviato sulla viabilità locale".