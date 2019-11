Accetto la sfida! Elezioni regionali Calabria, Pippo Callipo è il candidato del centrosinistra

L'imprenditoresarà ildel centrosinistra alleche si terranno il 26 gennaio 2020. È stato lui stesso, attraverso una nota, ad annunciare che voleva scendere in campo: "Esponenti di la società civile, i sindacati e i datori di lavoro mi chiedono un impegno diretto, ho scelto di accettare la sfida, lancio un forte appello a partiti e movimenti civili: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento, facciamolo con coraggio senza prestare attenzione a entrate e tattiche di posizione. Sono lì .. resto in Calabria ". Callipo, quindi, è un candidato per succedere a, presidente uscente eletto dai ranghi del centro-sinistra.

Callipo parla degli appelli ricevuti e provenienti da ambienti diversi. Tutti, secondo il candidato del centrosinistra, “esprimono l'esigenza comune di aprire in Calabria una stagione politica di profondo rinnovamento”. Poi parla della sua riflessione su questa candidatura: “In queste settimane ho molto riflettuto sull'opportunità di un mio impegno politico diretto e sono giunto alla conclusione che non posso non fare questa battaglia, non posso non ascoltare la voce di una nuova generazione che vuole essere protagonista di una rivoluzione pacifica ma decisa e non più procrastinabile. Sempre più giovani Calabresi chiedono di non lasciare, per mancanza di opportunità di lavoro e di prospettive di futuro, la terra dove sono nati e cresciuti. Ho deciso quindi di ascoltare il mio cuore, il mio profondo desiderio di aiutare la mia terra perché da sempre coltivo il sogno di vederla cambiare, evolversi e dare opportunità a tutti”.

Nato a Pizzo (Vibo Valentia) nel 1946, Pippo Callipo è il proprietario del Gruppo Callipo, un gruppo formato da sei aziende che si occupano della produzione e commercializzazione di tonno e prodotti ittici. La sua attività di imprenditore, tuttavia, comprende anche il settore alberghiero e l'esportazione del tartufo Pizzo. La società di famiglia è stata fondata nel 1913. In Calabria è anche nota per aver fondato la squadra di pallavolo maschile di Callipo Vibo Valentia: nata nel 1993, attualmente gioca nella serie A di pallavolo. Per quanto riguarda l'esperienza politica, Callipo era già candidato alle elezioni regionali del 2010 con una lista che ha ottenuto oltre il 10% dei voti, con lo slogan "Riposo in Calabria".