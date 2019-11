Giulia De Lellis : È vero, mi hanno detto no per Sanremo

Alla fine le voci circolate nelle ultime ore sul web sono state confermate: le porte dell'Ariston non si apriranno per. Ma non per quello che tutti pensavano. Attraverso una serie di video pubblicati sui social media, l'influencer capitolino ha spiegato perché e come ha ricevuto un "bel no" dagli organizzatori del

Nelle ultime ore le voci secondo cui Diletta Leotta e Giulia De Lellis avrebbero voluto partecipare al prossimo Festival insieme ad Amadeus avevano cominciato a fuoriuscire. La notizia è apparsa sul settimanale "Spy", ma mancavano certezze. In realtà, uno dei due interessati, De Lellis, pensando di smentire la notizia, è apparso su Instagram con alcuni video chiarificatori. Di ritorno da una cena romantica con il suo partner Andrea Iannone, l'influencer ha raccontato come sono andate le cose: " Devo dire una cosa importantissima perché è uscita la notizia che Francesco Facchinetti mi ha proposta come presentatrice di Sanremo, anzi co-presentatrice e ci siamo beccati un bel no. Ecco a proposito di questo c'è un grandissimo e gravissimo errore. Francesco non mi ha mai proposta come presentatrice e nessuno ci ha mai detto di no ".

Giulia De Lellis non si è limitata, però, ad una semplice smentita ma ha svelato che i contatti con Amadeus ci sono stati, ma per altri motivi: " In merito a questo c'è da dire che Francesco mi ha proposto a Sanremo, ma come artista per cantare finalmente ed esibirmi cantando i miei pezzi. E lì mi hanno detto no, ecco lì hanno sbagliato ".