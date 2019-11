Ci vendicheremo! I rapper Dium e Nex Cassel accoltellati a Padova

Quella che doveva essere una serata di divertimento avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia per due notidella scena veneziana. La notte di giovedì 28 novembre e ieri, venerdì 29,sono stati attaccati con una Padova, finendo in ospedale, dove hanno pubblicato alcune storie super informare i fan delle loro condizioni. Secondo quanto riferito da Padova Oggi, che a sua volta cita il, i due artisti sarebbero stati coinvolti in una rissa nella zona di San Giovanni. Prima di essere minacciato, sarebbe presto diventato realtà.

La dinamica di ciò che è accaduto non è ancora del tutto chiara, ma la disputa sarebbe derivata da una discussione tra due gruppi culminata in ferite da taglio. Nigga Dium, un rapper italiano-senegalese di 31 anni con oltre 16 mila follower, ha raccontato la sua versione degli eventi e ha detto: "Avevo la gamba piena di sangue, ma neanche se ci fai perdere litri di sangue ci fermiamo. Mi hanno accoltellato e ora ho 50 punti di sutura. Nex Cassel (altro rapper presente sul posto) è stato colpito a un fianco: ci vendicheremo". Un messaggio diretto all'attaccante, che tuttavia non è stato segnalato. Tuttavia, la polizia della stazione di polizia dell'ospedale ha iniziato il rapporto dell'ufficio. In silenzio, invece, di Nex Cassel, che non ha ancora commentato l'incidente.