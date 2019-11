Volevo uccidermi... Anticipazioni Verissimo : Da Silvia Toffanin il dramma di Daniele Bossari

Tra poche ore su Canale 5, verrà trasmesso un nuovo episodio di, la rotocalco gestita da. Ieri sono uscite le prime, così possiamo dirti cosa ha confessato l'ospiteche ha approfittato dell'intervista per presentare il suo libro "La faccia nascosta della Luce". In questo volume il vincitore delha parlato molto del suo non tempo, cioè quando è caduto in depressione. E per questo motivo il direttore della rivista di rotocalco Mediaset ha dichiarato: "". Quindi l'uomo ha raccontato un altro episodio molto doloroso: “Una sera sono finito in un cantiere davanti casa, mi sono arrampicato su una trave a 10 metri di altezza e sono caduto rovinosamente…E lì ho capito che la morte stava per diventare realtà…”.

Daniele Bossari, tuttavia, deve anche ringraziare il suo compagno di lunga data e sua moglie Filippa Lagerback per due anni e sua figlia adolescente. Le due donne della casa, come lui stesso ha confessato nel programma di Silvia Toffanin, gli hanno sempre dato il loro sostegno. L'ex direttore di Mistero ha anche aggiunto questo: “Ma se non scatta qualcosa dentro di te non c’è scampo, sei tu che decidi di salvarti…”.

Per coloro che non ricordano, per anni Daniele Bossari ha lavorato al Verissimo al fianco di Silvia Toffanin. E a quel tempo l'uomo era già entrato in depressione al punto da non dare il massimo nel suo lavoro. Per questo motivo ha voluto scusarsi con la padrona di casa: “Facevo molta fatica e sprecavo moltissime energie per mantenere una facciata decente: la sera arrivavo a casa distrutto…”