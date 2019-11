Pier Paolo muore a 29 anni per meningite fulminante: era appena stato dimesso dall'ospedale

Si sentì male, con la, e si presentò al pronto soccorso. Dopo alcune indagini fu dimesso, ma nemmeno 24 ore dopo peggiorò fino alla morte. Ad uccidere, 29 anni di, era unama nella vicenda ci sono molte ombre, al punto che è stata aperta un'indagine per omicidio colposo. Al fine di fare luce sulla possibile negligenza degli operatori sanitari, il pubblico ministero Fabrizio Valloni ha ordinato l'autopsia sul corpo del ragazzo e il sequestro delle cartelle cliniche. Tutto è iniziato alla fine della scorsa settimana: Pier Paolo aveva mal di testa e febbre molto alta, quindi ha deciso di andare a vedersi all'ospedale di Cona.

Alla fine delle prove, intorno alle 1,40 di domenica sera, è stato dimesso e, come spiegato da Sant’Anna, "indirizzato alla valutazione del medico curante". Ma le sue condizioni continuano a peggiorare. Quindi lunedì alle 15 ritorna al pronto soccorso, questa volta in ambulanza. A questo punto viene ricoverato in terapia intensiva, dove il suo cuore smette di battere alle 20.06. Il verdetto dei laboratori ospedalieri sulla tragedia verificatasi a Cona arriva martedì e riguarda quelli che fanno paura: la meningite meningococcica. Tutte le persone che sono venute in contatto con Pier Paolo, circa un centinaio tra membri della famiglia, medici, infermieri e altri pazienti in attesa al pronto soccorso, sono stati sottoposti a profilassi.

È a questo punto che viene proposta anche la denuncia della famiglia, assistita dall'avvocato Monica Tartari. "La famiglia di Pier Paolo sta cercando di capire cosa è successo - ha detto l'avvocato -. Abbiamo intentato una causa e ora aspettiamo che il pubblico ministero faccia i suoi passi". Il sospetto dei parenti di Padovani è che il 29enne sia stato "dimesso troppo rapidamente" e senza una diagnosi esatta del disagio che gli è costato la vita. Come riportato da Il resto del Carlino, è tuttavia probabile che i medici forniscano estati indotte da errori da una rara malattia ematologica di cui il ragazzo ha sofferto per alcuni anni e per il quale era in cura. Per capire qualcosa di più e valutare qualsiasi responsabilità, tuttavia, sarà necessario attendere l'esito della successiva indagine, a partire dall'autopsia.

Nel frattempo, l'intera comunità locale è sotto shock, a cominciare dal sindaco Alan Fabbri: "Conosco Pier Paolo da quando è nato - ha detto -, sono personalmente legato a tutta la sua famiglia e condivido il profondo con tutti i suoi cari e il dolore degli amici per la sua scomparsa. Spero che il prima possibile sia chiarito cosa è successo nelle sue ultime ore di vita, perché sono rimaste aperte troppe domande ".