Global Airport Action Day : Frode biglietti aerei, 79 gli arresti

Acquistati titoli di viaggio attraverso l'uso indebito di carte elettroniche di pagamento. In Italia denunciate 4 persone. Operazione "" in 60 Stati per contrastare l'acquistoattraverso l'uso indebito di carte elettroniche di pagamento. Segnalate oltresospette e tratte in arresto. Indagini realizzate dalla polizia di Stato e dalle polizie degli altri Paesi. Secondo gli investigatori il fenomeno è insidioso perché può celare attività criminali come l'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti.

"La frode dei biglietti aerei è per natura senza confini. Questa operazione è stata il culmine di molti mesi di meticolosa pianificazione tra Europol, forze dell'ordine, magistratura e agenzie di frontiera, compagnie aeree e società di carte di credito ed è un perfetto esempio di come le nostre forze congiunte possono dare un contributo distintivo nella lotta contro questi sindacati criminali che operano oltre confine", ha dichiarato Wil van Gemert, vice Direttore esecutivo di Europol.