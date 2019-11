Omicidio Luca Sacchi : se Anastasiya ha sbagliato paghi

Si parla dell'omicidio di, per il quale ora, tra gli indagati, figura la fidanzata,. "Non abbiamo mai avuto dubbi su nostro figlio, lui non c'entra assolutamente nulla con il mondo della droga. Anastasiya ci ha mentito su quanto avvenuto quella tragica sera e ora è chiaro il motivo del suo strano allontanamento. Se ha sbagliato è giusto che paghi". E' quanto dicono idi Luca Sacchi, attraverso i loro legali. Anastasiya, raggiunta dalla misura dell' obbligo di firma, sarà ascoltata dal gip la prossima settimana. Martedì saranno invece interrogati i due arrestati oggi. E' probabile che Luca Sacchi neppure sapeva dellache si è consumata quella maledetta sera in cui il ragazzo ha perso la vita, colpito da uno sparo in testa.