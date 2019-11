Lo farei proprio a lei! Simona Izzo, nuovo attacco durissimo a Belen Rodriguez

Duro attacco a Belen Rodriguez. Non c’è pace per l’argentina che ha ritrovato l’amore con Stefano De Martino. Bella, brava, ironica, simpatica,non piace proprio a tutti. C’è chi non ha una particolare ammirazione per lei. Almeno su alcuni fronti. A dire la sua con molta veemenza è stata una delle attrici e registe italiane più amate. Stiamo parlando diche, intervistata daha dichiarato su Belen: “Non è un’attrice! …sa fare meglio altro”.Ma perché Simona Izzo ha detto questo? Tra l’altro non è neanche la prima volta che Simona Izzo parla in questi termini di Belen Rodriguez. Lo aveva già fatto quando era stata ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’. Ma perché dice questo? Lo ha spiegato così: “Non è un’attrice. Qualche film lo ha anche girato e tuttavia ha dimostrato che sa fare meglio altro“. Alla Izzo proprio non va giù che Belen faccia l’attrice. Ma non ce l’ha con lei per principio…

: “È una bravissima conduttrice: però se la dovessi paragonare a Sabrina Ferilli o a Monica Bellucci, mi dispiace ma la butterei giù dalla torre. Rassegnatevi: ha le gambe e il lato B più belli del mondo, purtroppo non è un’attrice. E mica bisogna esserlo per forza!“. Insomma, Simona Izzo apprezza la bellezza di Belen ma non le sue doti di attrice. Ma è davvero così male? Lei è esperta e sa giudicare…aveva anche detto di Belen Rodriguez: “Ma dai, l’hai vista fare qualcosa? Ricordi qualcosa? Vedi, non è un’attrice!”. Di fronte all’insistenza della Izzo, Caterina Balivo, onde evitare incidenti “diplomatici”, ha preferito cambiare argomenti. Dopo Belen si è passati a parlare dell’ex di Simona Izzo, Antonello Venditti. I due sono stati insieme per 3 anni, dal 1978. “Noi ci siamo lasciati per un tradimento, non mio però, suo! Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni” ha spiegato.

Ma non sono mancate delle frecciatine anche all’ex: “Se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io!”. La Izzo, forse non tutti lo ricordano, ha anche avuto una relazione con Maurizio Costanzo. Ma il vero amore della sua vita è Ricky Tognazzi che la Izzo ha convinto a sposarla: “L’ho stalkerizzato. Non è una questione economica, ma un riconoscimento di un grande amore, una forma di educazione”.