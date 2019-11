Treviso, 17enne scomparsa chiama casa: Sto bene! La mamma: L'hanno costretta

Sto bene. Sono felice e non torno più a casa. Tu devi ritirare le denunce perché quello che hai scritto è falso

Dopo giorni di silenzio,ha chiamato la madre. "", ha detto alla mamma che aspetta con ansia sua figlia 17enne. La giovane è scappata da casa la scorsa domenica: aveva detto che sarebbe andata a messa, ma non ha più fatto ritorno. E da quel momento della 17enne di origine romena e residente a Conegliano (Treviso) si sono perse le tracce.Ieri una videochiamata su Whatsapp alla mamma per dirle che "sta bene". La donna non crede a quelle parole. "", ha affermato la madre della 17enne, spiegando che il collegamento non era perfetto e che spesso cadeva la linea. La videochiamata è stata preceduta da una telefonata normale il cui audio, come riporta il Messaggero, è già nelle mani dei carabinieri della compagnia di Conegliano che stanno indagando sul caso. Dai primissimi riscontri, sembra che la chiamata giungesse dalla, ma le indagini sono ancora in corso.Intanto la madre della giovane continua a lanciare appelli e a chiedere aiuto, anche attraverso le trasmissioni televisive. Secondo lei, a Letizia è stato fatto il lavaggio del cervello da quel ragazzo conosciuto indel quale la ragazzina si sarebbe subito innamorata. Il 27enne l'avrebbe convinta ad allontanarsi dall'Italia con lui e per questo l'ipotesi di reato è ora quello di. "", aveva dichiarato la donna.E ora spunta un nuovo aspetto inquietante in questa vicenda. Il ragazzo "". La 15enne riferisce che quel ragazzo l'ha insultata enon solo di pubblicare sul sito della scuola foto di lei nuda (scatti che secondo la giovane sarebbero inesistenti), ma anche di morte. "".