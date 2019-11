Fridays For Future : Sciopero per il clima in oltre 100 città italiane

Sono almenodove venerdì si manifesterà per il 4/o sciopero globale per il clima, indetto da Fridays For Future, il movimento dei giovani ispirato da. Il movimento ditorna in piazza in tutto il mondo. Manifestazioni per l'ambiente in 100 città italiane per chiedere risposte immediate alla crisi climatica. "Sarà una giornata di festa e di lotta-dicono gli attivisti-durante la quale alzeremo ancora di più la nostra voce, la voce di una generazione che non vuole rassegnarsi, il futuro non è scritto e possiamo riprendercelo". E per la prima volta accanto ai giovani ambientalisti, dopo l'invito arrivato dai ragazzi di Greta, ci saranno anche le "sardine".