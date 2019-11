Martina Smeraldi bollente... il video in intimo e reggicalze della nuova star di Rocco Siffredi

Si chiamaed è considerata la nuova star del. A soli 19 anni è la protagonista del nuovo film di, pellicola in cui recita accanto alla pornostar. Martina Smeraldi, come da lei stesso ammesso, ha sempre avuto un sogno nel cassetto: diventare attrice di film per adulti. La protagonista del nuovo film di Siffredi è cagliaritana e la decisione presa non è stata accettata dal padre. La giovane ha infatti dichiarato di aver avuto problemi con il genitore, confessando anche che lui non le rivolge più la parola da tempo. Il suo vero nome è Alessandra: “”.

In una lunga intervista rilasciata al suo guru Rocco Siffredi, Martina ha parlato a lungo della sua vita e del suo desiderio di intraprendere la carriera nel mondo dell’hard. La giovane, fin da piccolissima, sognava di farlo, ammettendo anche di avere molte smanie di protagonismo. La sua vita sessuale è stata molto precoce e non ne ha mai fatto mistero: A 11, 12 anni ho avuto le mie prime esperienze. A 12 anni ho avuto la mia, prima volta completa.

Recentemente Alessandra è balzata agli onori del gossip per un incidente che si è verificato durante le riprese del suo nuovo film. Protagonista dell’increscioso accadimento, un giovane attore, al quale si è spezzato il pene durante una scena: Probabilmente si è fatto male questa puntura, ha esagerato e si è rotto l’uretra, la canna. Adesso si deve operare, e sarà una cosa lunga. Prima di tornare normale ci metterà del tempo. Su Instagram Martina Smeraldi è molto seguita e le sue foto sono particolarmente audaci. La ventenne si mostra in pose forti e non ha di certo paura dei giudizi dei suoi follower.