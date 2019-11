Naike Rivelli in tacchi a spillo e perizoma! La colazione bollente e sexy

Naike Rivelli è una provocatrice nata. La figlia di Ornella Muti utilizza il suo seguitissimo profilo Instagram come valvola di sfogo. Le sue iniziative spesso sollevano delle polemiche sul web, ma nello stesso tempo fanno piacere al popolo maschile che la segue. La cosa certa è che la modella è sempre sua stessa, molto spontanea e senza peli sulla lingua. La diretta interessata è amante del nudo e dello yoga, infatti quasi ogni giorno sui social posta foto e video abbastanza bollenti. Dopo essersi mostrata con un completino trasparente, Naike Rivelli ha condiviso una nuova clip.

La 45enne si trova in cucina in compagnia dei suoi due cagnolini e gatto, mostrandosi praticamente senza vestiti. La donna indossa solamente un completo intimo abbastanza succinto mettendo in mostra il lato B, tonico, perfetto e sexy, appena coperto dallo slip a perizoma. L’influencer si fa vedere mentre balla, cucina la colazione, e sfoggia il suo corpo perfetto nonostante non sia più ragazzina. A filmare il tutto c’era la madre Ornella Muti. L’iniziativa della Rivelli ancora una volta ha riscosso un grandissimo successo sui social network.