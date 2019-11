Sabrina Salerno senza reggiseno! la nuova foto infiamma il web

Ha 51 anni, ma solo all’anagrafe. Sabrina Salerno pare aver fatto un patto col diavolo. La cantante è in piena forma fisica e per lei il tempo sembra davvero non passare mai. Curve perfette, fisico palestrato, muscoli definiti: la sua bellezza non è stata affatto scalfita dal tempo che passa, anzi. E’, se possibile, ancora più bella. I suoi fan di Instagram l’hanno incoronata vera e propria reginetta. Sabrina è infatti solita postare degli scatti che fanno letteralmente impazzire i suoi 350.000 follower.

Foto che mettono in risalto la sua prorompente e naturale fisicità, da sempre apprezzata dal pubblico maschile ed invidiata da quello femminile. Recentemente uno scatto ha portato a casa boom di like e di commenti. La 51enne appare adagiata sul letto. Oggi Sabrina Salerno è lontana dal piccolo schermo ed ha deciso di fare un passo indietro, dedicandosi in maniera esclusiva alla sua più grande passione, la musica. L’artista è una mamma felice ed ha raggiunto, come da lei stessa dichiarato, un equilibrio che le ha permesso di ristabilire una serenità, anche, sembra strano pensarlo, con la sua esistenza ma soprattutto con il suo corpo: “Anni fa Ero una donna bambina. Adesso mi piaccio di più: da ragazza ero ossessionata dall’immagine non mi vedevo mai bella”.