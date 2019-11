LB-1, Spazio: scoperto buco nero impossibile

Si trova adalla Terra e per essere un corpo stellare ha una massa mostruosa: quattro-cinque volte maggiore rispetto al normale limite. L'astrofisico Lattanzi: "Non dovrebbe esistere" Un, con una massa 70 volte quella del Sole, è stato scoperto nella, a 15.000 anni luce dalla Terra. Nessuno se lo aspettava: 100mila i buchi neri stimati nella nostra galassia, la maggior parte non più grandi di 15 Soli.è stato scoperto dall'Accademia cinese delle scienze -con l'apporto italiano di Mario Lattanzi dell'- ed è stato pubblicato su Nature.

"Non so se sia il più grande mai trovato, ma la cosa straordinaria è che, stando alle teorie attuali dell’evoluzione stellare, buchi neri stellari così massicci non dovrebbero nemmeno esistere, perlomeno non nella nostra galassia", dice Lattanzi da Shanghai. E' anomalo non solo per massa ma anche per orbita e silenziosità: è l'unico buco nero noto a non emettere raggi X.