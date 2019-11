Estremisti destra, blitz in tutta Italia : Partito nazionalista italiano dei lavoratori

Tra gli accusati figura anche un pluripregiudicato calabrese, esponente di spicco della 'ndrangheta e già referente diper il Ponente ligure. Blitz in varie città italiane a seguito di indagini delladi Enna, dirette dalla Procura distrettualedi Caltanissetta, su gruppi di estrema destra. 19 gli indagati, nei confronti dei quali sono scattate perquisizioni. Sono accusati di partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere. Fatta luce su una galassia di soggetti intenzionati a costituire un movimento di ispirazione fdenominato "". Ai vertici del gruppo c'era anche una donna che si faceva chiamare "sergente maggiore di Hitler".

Gli indagati avevano inoltre creato una chat chiusa denominata "Militia", finalizzata all'addestramento dei militanti. Il gruppo cercava anche di accreditarsi in diversi circuiti internazionali avviando contatti con organizzazioni di rilievo come "Aryan Withe Machine - C18" (gruppo che ha dei riferimenti ai "Combattenti di Adolf Hitler" ed è espressione del circuito neonazista Blood & Honour inglese) e il partito d'estrema destra lusitano "Nova Ordem Social".