Fondi al Teatro Eliseo, Luca Barbareschi a giudizio

Sono accusati di. Per il pm sarebbero state esercitate pressioni per fare otteneredalla Finanziaria del 2017. Il Gup di Roma ha rinviato a giudizio il direttore artistico del teatro Eliseo,, l'ex ragioniere generale dello Statoe una terza persona, nell'indagine sui fondi da destinare al teatro. Processo fissato il 22 aprile davanti al giudice monocratico. L'accusa è di traffico di influenze illecite, per fare ottenere all'Eliseo 4 milioni dalla Finanziaria 2017. La difesa di Barbareschi: il teatro è aperto grazie al suo impegno.

"La cosa che stupisce è che la decisione del giudice non entra nel merito ma si basa sull'uso di intercettazioni nell'ambito di un altro processo e tra altre persone che non hanno nulla a spartire con Luca Barbareschi e il suo impegno per salvare il teatro Eliseo, che se è ancora aperto lo dobbiamo a lui" commenta l'avvocato Paola Baldicci, difensore di Barbareschi.