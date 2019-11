Sequestrati per mafia 17 milioni di euro all'imprenditore palermitano Gammicchia

La Guardia di finanza mette i sigilli a. Il tribunale: “E’ un imprenditore contiguo ai clan”, Il Tribunale di Palermo ha emesso un provvedimento di sequestro di aziende, disponibilità patrimoniali e finanziarie nei confronti di un 71enne,nel settore della vendita ed assistenza di pneumatici, per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Sottoposti al setaccio atti giudiziari, informazioni patrimoniali dell'imprentore per un periodo di oltre 40 anni.

La ricostruzione ha portato i giudici a evidenziareche l'uomo sia da ritenere "contiguo alla criminalità organizzata". Vincenzo Gammicchia è uno dei leader nel settore della vendita ed assistenza di pneumatici. Sequestro anche per l’80% delle quote societarie di un consorzio che opera nel settore della revisione dei veicoli, per 44 conti correnti, 10 polizze vite, due cassette di sicurezza, 11 auto e 25 immobili, fra cui due ville (una, in zona San Lorenzo, con piscina; l’altra a Isola delle Femmine).