Papa Francesco: Abbiamo scoperchiato lo scandalo

Di ritorno da Tokyo Francesco prova a fare chiarezza sugli eventi che hanno portato alla sospensione diper sospetta, alla decapitazione dei vertici dell'Aif, l'authority antiriciclaggio, creando un clima di sfiducia internazionale. "Acquistare un palazzo a Londra con l' Obolo di San Pietro? Hanno fatto cose che non sembrano pulite". Così il Papa in merito allo scandalo che coinvolge cinque persone, sospettate di corruzione. Il Pontefice ha poi spiegato che "ha già firmato il mandato e a giorni cominceranno gli interrogatori. E' la prima volta che ilè stato scoperchiato da dentro". "C'è la presunzione di innocenza,garanzia per tutti, ma ci sono anche capitali non amministrati bene. Con le perquisizioni dsi vedrà se sono colpevoli"