Madonna accusata di violazione del copyright: Mi ha scippato la canzone God Control

Madonna e Mirwais

mi hanno fregato. Sono cinque mesi che sto dietro a questa faccenda: mi sono comportato bene e sono stato paziente, ma ora ne ho abbastanza! E onestamente le condizioni sono merdose: mi hanno dato un anticipo di 25mila dollari

a fronte della pubblicazione delle royalties che, al netto di spese legali e tasse, diventeranno 10mila?!?! È un incubo senza fine di avvocati, attese, email... e per cosa?! 10mila dollari? Mi dovrebbero pagare una percentuale dei concerti. Ormai non si fanno più soldi dalle vendite dei dischi. Punto. Neanche per Madonna

God Control

era la canzone alla quale avevo lavorato. Contiene parte del mio lavoro ed è influenzata dalla mia demo. Mi sono sentito profondamente tradito

è accusata di violazione del copyright., il musicista electroclash newyorkese che con Warren Fischer ha formato per anni il duo dei Fischerspooner, imputa alla popstar di aver violato il diritto d’autore non riconoscendogli i credits della canzone God Control, il singolo del 14esimo studio album della signora Ciccone, Madame X., già discusso e contestato a causa del suo videoclip che negli Stati Uniti ha scatenato gli attivisti anti-armi, sarebbe stata scritta da Casey Spooner con il produttore. La demo, destinata originariamente ad un lavoro solista del producer francese e storico collaboratore di Madonna, sarebbe spuntata in versione riveduta e corretta, con somma sorpresa di Casey, su Madame X. Soprattutto, i crediti del brano finito sul disco portano soltanto i nomi di Madonna Ciccone e Mirwais Ahmadzaï, il nome completo del produttore.In una serie di post e stories pubblicati sul proprio account Instagram ufficiale, Spooner illustra dal suo punto di vista il caso. “– scrive il musicista –(una cifra per evitare conseguenze legali, ndr)”.Quando ha scoperto questa faccenda, Spooner spiega di essere rimasto “” e con “”, oltre che “derubato e ignorato”. “– spiega l’ex Fischerspooner –”.Casey pubblica su Instagram diversi post che rendono più chiara la questione. Il primo è una clip audio della sua God Control; il secondo un articolo dal web che racconta la sua storia; il terzo uno stralcio delle legge sul copyright; il quarto un video di un programma televisivo olandese che ricostruisce la vicenda; il quinto iche ha inviato a Mirwais e a Madonna senza mai ottenere risposta. Ad oggi, i rappresentati legali di Madonna né quelli di Mirwais hanno commentato ufficialmente la faccenda.