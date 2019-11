Pancia gonfia come bimbi africani! La rete massacra Selvaggia Roma

Inizio a prenderle che mi sa che mi si è fermato il matabolismo! Ho una pancia! Avete presente i bambini africani? Ecco....Io sto facendo quella fine

L’infelice battuta disulla pancia deifa infuriare il web, che rivolge pesanti accuse nei confronti della ex protagonista di Temptation Island. La influencer, che vanta più di 900mila follower, era intenta a sponsorizzare uno dei tantiche chiedono l’aiuto dei personaggi noti sui social per poter incrementare le proprie vendite e, mostrando unaa suo dire gonfia, si è paragonata ai bimbi del terzo mondo. Così, scuotendo il barattolo contenente le pillole “magiche”, Selvaggia Roma ha commentato: “”.Parole dette con il sorriso sulle labbra e grande ironia, senza pensare a ciò che di lì a poco si sarebbe potuto scatenare sul web. Il video social in cui Selvaggiala pancia dei bambini del terzo mondo ha fatto in poche ore il giro della rete e gli utenti non le hanno perdonato questo gravissimo. “Una battuta davvero infelice! Per farsi perdonare il compenso che le danno per pubblicizzare questi articoli dovrebbe mandarlo proprio a quei bambini con ‘la panza’”, si legge, “Ma veramente fa questa? Mettetevi un po' di sale in zucca invece che ste cose dimagranti che vi stanno facendo snellire il cervello”, “Vergogna!”, “Ma quanto sei stupida”, “Degrado”, hanno aggiunto altri internauti, “Io gliela farei fare veramente quella fine e salverei quelle povere persone che hanno bisogno”, “Che schifo di persona”, “Purtroppo il cervello è l'unica cosa che nn si può rifare, rimani senza parole leggendo ciò che scrivono persone così vuote dentro”, hanno tuonato altre utenti.Selvaggia Roma, però, sembra non essersi resa conto delladelle sue dichiarazioni e, in alcune storie social, ha continuato a scherzare suldella sua pancia insieme ad altri utenti. "Mi chiedono quando nascerà", ha detto lei continuando a mostrare un ventre a suo dire eccessivamente prosperoso, mentre sul web la discussione diventa sempre più animata. Il danno, ahimè, è fatto e nonostante le numerosissime polemiche, gli attacchi e i commenti negativi di molti internauti, la influencer non ha ancorala gaffe né si è scusata per il paragone infelice con i bambini africani.