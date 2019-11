Cade la plafoniera dal soffitto del liceo! Il video fa il giro del web

Ha fatto il giro deiil video pubblicato da un alunno del liceo classico “Torquato Tasso” di, in cui si vede una plafoniera che penzola pericolosamente sui banchi di un’aula dopo essersi staccata dal soffitto, rimanendo appesa ad un filo elettrico. L’episodio è accaduto durante l’ora di lezione e ha provocato sconcerto e preoccupazione tra gli alunni di quinta, che sono scappati via urlando nel momento in cui laè caduta. Gli studenti hanno, in ogni caso, continuato l’attività didattica in un laboratorio.Nei giorni scorsi la stessaaveva espresso la sua preoccupazione sulle troppe responsabilità dei presidi in materia di sicurezza. Idella provincia, dopo l’incidente della plafoniera, sono immediatamente intervenuti risolvendo il problema e verificando anche la staticità delle altre due lampade della classe.