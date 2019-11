L'ho scoperto a 17 anni! Mercedesz Hengher non è figlia biologica di Riccardo Schicchi

Questi giorni su questa notizia sono usciti alcuni titoli di giornali, ma molti non mi sono piaciuti perché Riccardo è stato a tutti gli effetti mio padre, tranne per il fatto che non lo è biologicamente.

Sapevo questa cosa da quando avevo 17 anni, ma non l’ho mai detto a nessuno era una cosa che sapevano pochissime persone a casa mia e che qualcuno invece ci ha tenuto a far sapere

Sin da piccola

ho avuto qualche dubbio perchè a scuola alcuni professori mi chiedevano perchè non avessi lo stesso cognome di mio fratello e quando io lo raccontavo a mia madre lei mi diceva che era un’usanza ungherese. Io la lasciavo morire lì perché la cosa non mi interessava all’epoca così come non mi interessa ora, perché nessuno deve sminuire il rapporto con mio padre Riccardo. Io credo che un genitore è quello he ti ama e ti cresce"

Tu non l’hai mai sentito?

Solo una volta al telefono ma perché ha insistito mia madre. Gli ho detto solo 'ciao’ e dall’altra parte le uniche parole che ha detto sono state: ‘So che stai andando in Inghilterra, ma io non ho soldi da darti’ come se io le avessi chiesto qualcosa. All’epoca mio padre era ancora vivo e io non avevo bisogno di niente"

Ma non sai se ha un’altra famiglia?

Ho dei sospetti su chi ha voluto che succedesse questo, ma non ho le prove, ma quando succederà sarai tu la prima a saperlo

questo è un colpo basso di quello schifoso ma io scoprirò chi è stato"

