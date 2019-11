Giornate come quella di Bagnone possono contribuire a ridurre gli accesi inappropriati al pronto soccorso oltreché fare prevenzione

Oltre trenta persone sono già sotto controllo all’il meglio noto, una ventina, invece, sono le donne che visitate dal senologo dottor Mario Valli sistanno recando al Polo sanitario di Viareggio una mega struttura con oltre 50 specialisti edapparecchiature d’avanguardia (diretta dal dottor Ferdinando Franzoni) per eco al seno;ed ancora diverse le persone che, visitate dal professor dottor Ferruccio Bonino epatologodi fama internazionale necessitano di ulteriori accertamenti. Il resto lo tralasciamo. Dunqueun bilancio più che positivo soprattutto per la prevenzione della riuscitissimache si è svolta a Bagnone organizzata dalla locale Confraternita diMisericordia dal tiutiolo “”.

Direttore sanitario e responsabile scientificodell’evento la cav. Dott. Maria Laura Valcelli. Il “bilanmcio” è stato fatto in occasione dellapartecipata riunione di volontari che hanno operato in occasione della giornata diprevenzione del 15 scorso, presenti dirigenti della Confraternita locale. Come è notoall’evento ha operato un vero e proprio “battaglione”di specialisti di alto livello: dal Prof.Ferruccio Bonino Ordinario di Gastroenterologia, Ricercatore Senior Associato - Istitutodi Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerce Fondazione ItalianaFegato, AREA Science Park, Campus Basovizza, Trieste. Scienziato di famainternazionale per gli studi e la scoperta sui virus epatici maggiori: ”B” e “C”, al Prof.Dott. Giovanni Orlandi Neurologo - Università di Pisa Responsabile Clinico Rete IctusRegione Toscana Area Vasta Nord-Ovest; ai cardiologi interventi dell’Ospedale del Cuoredott. Koni Endrin Luigi Zezza e dott. Andreina Lagostino oltre alla radiologa dellastessa Opa Valentina Piagneri; il fisiatra neurologo dottor Desiderio Antoniloli, ilsenologo chirurgo Dott. Mario Valli, la specialista nella terapia del dolore dottoressaAlessandra Landini e la nustrizionista dott. Arianna Ciardiello. Ed ancora l’oculistadott. comm. Leonardo Vinci Nicodemi; l’internista, reumatologo e medico nucleare dott.Giordano Giudicelli , l’ortopedico dottor Luigi Magistrelli ed altri.

Presenti anche alcunimedici dellospedale di Pontremoli: dottori: Zappalà, Murri, Aliani e dottoressa Battaglia,“Getionatissimo” il test epigenetico del capello S-Drive. ”L'evento di Bagnone dimostra –dice il professor Ferruccio Bonino - come l'attiva collaborazione tra i volontari dellaMisericordia locale e professionisti (specialisti medici, infermieri e tecnici) si possaconcretamente offrire alla collettività un servizio di diagnosi preventiva, personalizzato,decentato a domicilio! Questo tipo di attività opportunamente organizzata potrebbe essereutile a ridurre gli accessi inappropriati al pronto soccorso e soprattutto ad anticipare ladiagnosi di malattie croniche migliorandone la possibilità ed efficienza delle cure.”

Dunqueun bilancio più che positivo soprattutto per la prevenzione della riuscitissima Giornata diprevenzione che si è svolta a Bagnone organizzata dalla locale Confraternita diMisericordia. E’ stato tracciato nel corso di un incontro tra dirigenti e volontari dellaConfraternita coordinata dal governatore Antonio Ballestracci che ha voluto rinnovare iringraziamenti per “la grande attività svolta”. Nell’occasione è stata resa nota una letterainviatagli da Carletto Marconi – Sindaco di Bagnone : “ pregiatissimo Governatore, ilpositivo risultato raggiunto durante la giornata di sabato 16 Novembre “Prevenzione---Bagnone in salute”! è stato possibile grazie al lavoro di sinergia tra Associazione ed Enti.A nome mio personale e di tutta la Comunità Bagnonese esprimo il più vivoringraziamento a Lei ed a tutti i suoi Volontari per aver messo a disposizione il Vostrotempo. Fiducioso che questo sia solo l’inizio di un percorso che vedrà sempre unite leforze di Tutti per il bene del nostro paese, la solidarietà unisce ed è un forte anello dellaComunità. Un caloroso Grazie ed un abbraccio dal Vostro Sindaco.” Una giornata che è2servita anche per la prevenzione oltrechè del rischio cardio vascolare e tumore al senoanche per la prevenzione dell’ictus.

Gli fa eco Il Prof. Dott. Giovanni Orlandi Neurologo- Università di Pisa dice: ”iniziative come quella del 16 a Bagnone sono fondamentaliper diffondere nella popolazione la cultura della prevenzione dell’ictus attraverso laconsapevolezza che si tratta di una malattia molto frequente che si può evitare e curare seimpariamo a conoscerla. Il settore del volontariato, in particolare oggi quello dellaMisericordia, ha il grande valore e la grande opportunità di contribuire in modo determinatoa raggiungere questi obiettivi facendo anche da volano su tutto il percorso assistenzialeche riguarda l’ictus.” “ Un lavoro grande quello che fanno i nostri volontari: dall’iniziodell’anno al 15 settembre oltre 70 mila i km percorsi. Un aumento rispetto allo scorso annoe la previsione è di arrivare al 31 dicembre con la cifra piena di 1000 servizi.” IlGovernatore ritorna su un ”tasto dolente: “ tanta attività ma dobbiamo tenendo contodella generale crisi di volontari che avvolge purtroppo gran parte delle associazioni . Inrelazione a questa ultima riflessione desidero rivolgere un pressante appello perl’ennesima volta anche urgente alla nostra popolazione affinchè comprenda l’estremanecessità di partecipare concretamente all’attività della nostra associazione nonlimitandosi a sterili complimenti per il nostro buon funzionamento, di questo passomancando l’apporto di volontari si va incontro ad una riduzione di servizi a favoresoprattutto dell’intera comunità bagnonese. “

“Sono soddisfatta per l’esito della giornatama anche preoccupata – così dice l’assessore alla sanità del Comune Gaia Ghinetti cheha seguito punto punto la giornata e la sua organizzazione . Il grande accesso di personegiunte non solo da Bagnano ma anche da altri comuni della Lunigiana ha dimostrato chetra la gente c’è…”fame” di prevenzione, di esami importanti eseguiti in modo celere. Ilnostro Comune che registra 1800 abitanti e ben 17 Associazioni fa molto per lacollettività sia nel sociale che nello sport, nella cultura, nella musica, nella donazione delsangue. Abbiamo una Casa della salute, due case di riposo una pubblica ed una privatacon un totale di 90 posti. Un Comune “vivo” sotto ogni aspetto con una popolazioneanziana. Ricordo che a Bagnone abbiamo il presidente nazionale dei donatori di sangue“Fratres”: Sergio Ballestracci e quello provinciale Alberto Albericci. Durante il periodoestivo molti sono i turisti di varie nazionalità che vengono da noi e che sono ancheproprietari d’immobili e che “vivacizzano” il nostro comprensorio; d’inverno graziesoprattutto al settore agricolo possiamo “viaggiare” abbastanza tranquilli nonostante ilmomento critico per tutto il Paese. Dunque un’oasi, diciamo, felice. “ L’assessore ribadisce“l’importanza della giornata del 16” ma non agiunge altro.”. Alla domanda: iniziative comequella del 16 us ed altre saranno fatte? L’assessore non si sbilancia ma sorride, ha inmano ha il suo “cellulare” che sta “trasmettendo” un 2cameo” del celebre film “Top gun”diretto da Tony Scott interpretato da Tom Cruise , Kelly McGillis , Anthony Edwards , ValKilmer , e Tom Skerritt . Come mai? Mah! Interessante un commento di una signorapresente all’incontro: ” grazie a questa giornata ho potuto fare il doppler alle carotidi che,prenotato due mesi fa era stato fissato per i primi di luglio!!!”