Il Paradiso delle signore, Vanessa Gravina lascia la soap per un po' : il motivo

L’attrice Vanessa Gravina è, sicuramente, tra i volti principali del Paradiso delle signore. Il personaggio della contessa di Sant’Erasmo, infatti, è un volto emblematico della soap opera RAI. Il pubblico, dunque, è estremamente affezionato a lei, ad ogni modo, a breve sarà costretto a rinunciare alla sua presenza.

Si anticipa subito che si tratterà di un allontanamento momentaneo che, tuttavia, genererà certamente molto sgomento nei fan. Ad annunciare questa novità è stata l’attrice in persona che, nel corso di un’intervista ha spiegato i motivi che la spingeranno ad abbandonare la serie per un po’. Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore sono parecchio intricate, specie per quanto riguarda Umberto e Adelaide, rispettivamente interpretati da Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Tra i due protagonisti indiscussi della soap opera pare stia per nascere un rapporto molto intrigante che certamente entusiasmerà i numerosi telespettatori. Ad ogni modo, proprio nel bel mezzo di queste grandi novità, un avvenimento creerà particolare sgomento.

Per un tempo, almeno per il momento, ancora indefinito, la contessa di Sant’Erasmo si troverà ad abbandonare la serie. Lei stessa, nel corso di un’intervista, ha annunciato di essere costretta a mettere un po’ da parte questo suo impegno per favorirne un altro. La Gravina ha spiegato di essere impegnata con il teatro in questo periodo. Nonostante il suo ritmo di vita sia parecchio movimentato e privo di tempo libero, l’attrice ha deciso di non voler affatto rinunciare alla sua più grande passione, il teatro. La donna, dunque, presto sarà impegnata con l’opera “Il Tartufo”, che la porterà ad allontanarsi temporaneamente dalla soap. L’allontanamento dal Paradiso delle signore di Vanessa Gravina è, tuttavia, una cosa temporanea.

Nel corso dell’intervista, la protagonista ha spiegato che la soap opera RAI le ruba tutto il tempo vitale. Le registrazioni vengono effettuate ogni giorno, pertanto, il tempo libero resta davvero poco. Tuttavia, il teatro è una cosa a cui non ha intenzione di rinunciare, per tale motivo, non ci resta che attendere per vedere cosa si inventerà il regista per giustificare l’assenza della potente Adelaide.