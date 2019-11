Albania, live terremoto di magnitudo 6.5 : paura in Puglia e Basilicata

Epicentro vicino, scossa sentita in. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale (3:54 in Italia) la costa settentriole dell'Albania, vicino a Durazzo. Secondo i dati dell'italiano e dell'americano il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. Laè stata sentita anche a Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e in Basilicata. E' didel forte sisma. Due donne sono state trovate morte sotto le macerie di tre palazzine crollate a Thumana, una località a circa 40 chilometri a nord di Tirana. Un uomo invece è stato trovato morto sotto le macerie di un palazzo crollato a Durazzo.

Il premier albanese Edi Rama ha parlato su Facebook di "momenti drammatici, in cui bisogna mantenere la calma e stare vicini l'uno all'altro per affrontare questo colpo", sottolineando che "tutte le strutture dello Stato sono operative per salvare ogni possibile vita". Nel complesso le scosse registrate finora nel Paese sono quattro, di magnitudo tra 5.1 e 6.4. Dopo la forte scossa di magnitudo 6.5 di stamattina sulla costa nord dell'Albania, i media locali riferiscono di numerosi danni agli edifici e di decine di persone arrivate in ospedale con fratture e altre lesioni. Numerose le case che sarebbero crollate. Ci sarebbero persone sotto le macerie a Durazzo, molto vicina all'epicentro del sisma. Ancora non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità.

E' di 3 morti e 150 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo pari a 6.5 che stanotte ha colpito la costa nord dell'Albania. I soccorritori lavorano alla ricerca dei dispersi. L'Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4. Si scava tra le macerie di un palazzo a Durazzo e di altri tre a Thumana, dove sono stati salvati due bambini. L'Ambasciata d'Italia a Tirana mette a disposizione i numeri di Emergenza Connazionali attivi 24 ore su 24 +35542275964 oppure +35542274900