Julian Assange, medici : rischia morte in carcere

Il fondatore di«soffre di problemi fisici e psicologici» e ha bisogno di «cure urgenti» avvertono i medici.potrebbe morire in prigione senza cure "urgenti": lo scrivono oltredi diverse nazionalità in una lettera al ministro dell'Interno britannico Priti Patel, denunciando che il fondatore di Wikileaks ha, e deve essere curato in un ospedale "attrezzato e con personale esperto". Lo riferisce- Assange, 48 anni, è detenuto in Gran Bretagna da maggio scorso, dopo che l'Ecuador gli ha revocato il diritto di asilo. A febbraio inizieranno le udienze sulla richiesta didegli Usa.