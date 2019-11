Papa Francesco : mondo senza nucleare è possibile

"Un mondo senza armi nucleari è possibile e necessario" e "chiedo ai leader politici di non dimenticare che queste non ci difendono dalle minacce alla sicurezza nazionale e internazionale del nostro tempo". Lo ha detto il, richiamando anche il Trattato sul divieto dellee invitando ad una "seria riflessione su come tutte queste risorse potrebbero essere utilizzate, con riferimento alla complessa e difficile attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile". "Questo luogo ci rende più consapevoli del dolore e dell'orrore che come esseri umani siamo in grado di infliggerci". Lo ha dettonel suo messaggio sulle armi nucleari, all'Atomic Bomb Hypocenter Park di, situato all'interno del Parco della Pace. "La croce bombardata e la statua della Madonna-ha aggiunto il Papa- recentemente scoperta nella Cattedrale di Nagasaki, ci ricordano ancora una volta l'orrore indicibile subito nella propria carne dalle vittime e dalle loro famiglie".

"Alziamo la voce perché la libertà religiosa sia garantita a tutti e in ogni angolo del pianeta; e alziamo la voce anche contro ogni manipolazione delle religioni,operata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalleb tendenze ideologiche odiose". Lo ha detto il Papa nell'omaggio ai martiri uccisi a Nagasaki nel 1597, San PaoloMiki e i suoi compagni. Il Pontefice ha ricordato i cristiani che "in tante parti de lmondo oggi soffrono e vivono il martirio a causa della fede".