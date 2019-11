Daniele Scardina: Diletta Leotta è la mia donna... Vederla a bordo ring mi carica

Diletta è la mia donna, inutile negarlo

Lunedì parto per Miami: ho già il groppo in gola perché è dura non vedere per un po’ i miei nonni, mio fratello, il mio nipotino con cui faccio lo scemo e le facce buffe, poi mamma. E la mia donna...

Fino ad oggiavevano provato a mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione. Ma l'attenzione mediatica intorno al loro amore è sempre stata alta, sin dai primi scoop estivi. Poi le mezze parole, le mezze ammissioni da parte di entrambi ma mai l'ufficialità. C'è voluta una lunga intervista rilasciata dal pugile di Rozzano alla Gazzetta dello Sport per convincere, così viene soprannominato nell'ambiente pugilistico, a confessare: "".Daniele Scardina ha aperto il suo cuore al quotidiano sportivo, raccontandosi a 360° gradi su vita professionale, progetti per il futuro e affetti personali. Lo ha fatto svelando di essere in procinto di tornare negli States, in Florida, dove vive e si allena: "". Sì, proprio lei, Diletta Leotta, la giornalista sportiva inviata di, che gli ha rubato il cuore. La coppia è rientrata di recente da una romantica vacanza alle isole Maldive. Di loro insieme non esiste nessuna foto ufficiale dall'oceano Indiano, ma gli stessi video negli stessi luoghi pubblicati sui rispettivi social network non hanno lasciato dubbi né interpretazioni. Sembra proprio che la fuga all'estero abbia regalato momenti indimenticabili ai due, che hanno portato il pugile, campione internazionale IBF dei pesi Supermedi, a parlare apertamente del suo amore per la Leotta.

Sì, abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Quando combatto, vederla a bordo ring mi carica

Ascolto i suoi incoraggiamenti

mi stimolano a fare meglio. Ogni tanto con lo sguardo cerco pure mia mamma, lei però appena suona il gong, inizia a vagare per il palazzetto, ha troppa tensione... Ecco, loro sono la mia vita, hanno riempito il senso di vuoto che avevo dentro. Adesso posso inseguire i miei sogni. Senza paura"

