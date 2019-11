Luigi Di Maio : con Beppe Grillo d'accordo su tutto

Incontro a Roma sulle prossime mosse del: siamo d’accordo su tutto. Il fondatore: «Il capo politico è Luigi, smettete di rompere. "Siamo d'accordo su tutto,abbiamo smentito le leggende metropolitane di questi giorni". Così il capo politico del M5s,, dopo l'incontro con il fondatore del Movimento,. Il faccia a faccia di due ore si è tenuto a. Di Maio è rientrato nella capitale, interrompendo il suo tour in Sicilia per fare il punto della situazione politica che riguarda il M5S.

"Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto. Io ci sarò di più e gli darò una mano". Lo ha assicurato Beppe Grillo dopo l'incontro con Di Maio, aggiungendo: "Una persona deve poter decidere e fare scelte importanti. Un referente ci vuole". "Non possiamo essere gli stessi di prima, dobbiamo guardare avanti con entusiasmo", hanno sottolineato Di Maio e Grillo, convenendo sull'ipotesi di un nuovo contratto di governo da gennaio "per progetti ambiziosi".