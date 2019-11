Trova Rolex da 25 mila euro, lo consegna e viene assunto

Autore del gesto un ragazzoche vende libri in via Farini. Unha ricevuto una proposta di lavoro da un imprenditore del Mantovano per aver ritrovato il suoin terra per strada. Il ragazzo lo ha consegnato ai carabinieri. Il proprietario dell'orologio costoso è stato rintracciato perché aveva fatto denuncia di smarrimento avvenuto durante una trasferta di lavoro. Per gratitudine non ha dato una ricompensa come prevede la legge, ma ha offerto diper il gesto di grande onestà del ragazzo residente a Colorno (Parma). Nei giorni scorsi, mentre passeggiava in centro, si è accorto di una busta di velluto verde contenente un orologio di lusso: un Rolex Daytona in oro con cinturino in gomma nero.