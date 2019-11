Donna morta in roulotte : preso 46enne, avrebbe confessato

Si tratta di una quarantenne pisana che abitava a Ponte a Moriano. Probabilmente è stata uccisa in un luogo diverso da dove è stata trovata. Un uomo di 46 anni è in stato di fermo per latrovata morta in stato di decomposizione domenica sera in unaabbandonata in un campo a Torre del Lago, in Versilia. L'uomo è un operaio originario della Calabria. Avrebbe avuto una relazione problematica con la vittima, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri. Un rapporto conflittuale che avrebbe portato a una lite poi sfociata nel delitto.

Per gli inquirenti il killer di Chiara Corrado, la 40enne pisana abitante a Saltocchio (trovata morta in una roulotte a Torre del Lago con il cranio fratturato), sarebbe il suo compagno, un 46enne di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, Graziano Zangari. L'accusa è di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Zangari lavora come operaio edile in una ditta di Viareggio.