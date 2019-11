Anna Falchi: Io e Fiorello eravamo i Ferragnez

Non ho più il numero di Fiorello, sono passati così tanti anni. All’epoca eravamo i Ferragnez

Il numero di Max Biaggi ce l'ho. Con qualcuno rimani amico e con qualcuno no. Con Max ci sentiamo un paio di volte l'anno, è sempre stata una persona che mi è stata molto a cuore

È stato bellissimo, lo rifarei. Ma era troppo, è finito all'improvviso in modo tragico. Non voglio rivangare il passato, è stato tosto. È difficile rifare un'esperienza del genere ma sono sempre pronta, sono una persona super positiva, mai dire mai

una bella esperienza

Fu un’occasione importantissima. Pippo Baudo mi diede carta bianca, a volte però mi sono allargata. Ero pimpante, sapevo che era la mia occasione.

Lui era molto incuriosito da me che ero finlandese, forse gli ricordavo Anita Edberg. Dopo il nostro incontro lui giorni dopo mi chiamò a casa per dirmi che avevo dimenticato l’ombrello. In seguito mi aiutò anche a trovare casa a Roma, abitai davanti a lui in via Margutta.

Ne ho fatti cinque, forse troppi. Una volta sul set c’era anche una giraffa che mi slacciò il reggiseno.

è stata ospite di Caterina Balivo asu Rai1 e qui ha ripercorso alcune tappe della sua lunghissima carriera ma anche gli amori, molti dei quali famosi e vissuti costantemente sotto l'occhio delle telecamere e delle macchine fotografiche.Tra questi c'è quello con, che all'inizio degli anni Novanta riempiva pagine e pagine delle maggiori riviste di gossip. I fotografi seguivano ovunque quella coppia giovanissima e bellissima di artisti emergenti. Lei era una bellissima modella che iniziava a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo mentre lui era il mattatore del Karaoke, un intrattenitore a 360 gradi acclamato dalle folle. “”, ha detto Anna Falchi per far capire l'importanza che aveva a quei tempi la loro storia d'amore.Fiorello non è stato ovviamente l'unico uomo famoso che la Falchi ha avuto negli anni Novanta. Impossibile non ricordare la relazione con, con il quale la modella ha fatto coppia fissa per un paio d'anni. Non è stata sicuramente una storia duratura ma anche questa era al centro delle cronache rosa per l'importanza dei due protagonisti, anche perché a quei tempi Anna Falchi era una delle donne più in vista della televisione italiana. “”, ha detto la showgirl, che ha avuto modo di parlare anche dell'unico matrimonio della sua vita, quello con Stefano Ricucci. “”, ha spiegato la Falchi, attualmente impegnata con Andrea Ruggeri.C'è stato spazio per parlare anche del suo lavoro, che nel corso degli anni le ha regalato grandissime soddisfazioni. Partecipò a Miss Italia, che definisce “” ma condusse anche il Festival di Sanremo con Pippo Baudo: “” Nel suo curriculum spicca anche un'esperienza con il grande, che la volle per uno spot: “” Immancabile anche un passaggio sui calendari sexy, visto che Anna Falchi è considerata a pieno titolo la regina italiana di questo settore: “