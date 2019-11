Papa Francesco : troppe disuguaglianze sociali

Il Papa ha sottolineato come oggi ci siano troppe diseguaglianze. C'è tanta "disuguaglianza economica e sociale tra i ricchi e i poveri e i progressi tecnologici potrebbero non essere una via risolutiva". Così il Papa parlando ai vescovi in. "Voi vivete in un continente multiculturale e multi religioso, dotato di grande bellezza e prosperità, ma provato al tempo stesso da povertà e sfruttamento estesi a vari livelli". "Desidero sostenere e incoraggiare tanti di voi che riescono a vedere la bellezza dove altri vedono solo disprezzo, abbandono o un oggetto sessuale da sfruttare".