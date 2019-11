Justine Mattera confessa: Per la foto nuda, mio marito si è arrabbiato!

Ho litigato con mio marito. Aveva ragione, mi sono resa conto che magari nei suoi confronti, più che altro per i suoi amici, non era bello. Per rispetto nei suoi confronti, ho deciso di limitarmi

Le foto sexy postate sui social dahanno sempre fatto molto discutere e la showgirl, ospite di, ha confermato che tra lei e il marito ci sono stati deiproprio a causa degli scatti osè condivisi su Instagram. Accomodatasi nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, la Mattera ha rivisto alcune delle foto incriminate passate in rassegna durante un video introduttivo e, ancor prima di confrontarsi con gli opinionisti del parterre di Canale 5, ha ammesso: “”.Justine, dunque, conferma che alcuni degli scatti senza veli che ha realizzato insieme a fotografi professionisti hanno moltoil marito, l’imprenditore. La Mattera, però, ha continuato a giustificare le foto nuda ribadendo di averle sempre fatte in quanto fanno parte del suo mestiere. “– ha sottolineato lei - .”.Sostenuta da Serena Garitta, ex gieffina e oggi opinionista della d’Urso, la Mattera si è mostrata in accordo con il fatto che le donne, spesso, si limitano perché gli uomini dicono loro cosa fare, ma ad opporsi a questo pensiero ci ha pensato. “S– ha ribattuto quest’ultima, riferendosi ad uno degli ultimi scatti in cui Justine si mostra completamente nuda sul divano - .”.– ha precisato l’americana - .”. “– ha continuato a spiegare la Mattera che, ancora attaccata dagli opinionisti, ha sbottato - .”. A chiudere il dibattito ci ha pensato, quindi,: “”.